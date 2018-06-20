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В Канаде легализовали употребление марихуаны

Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя дома

В Канаде легализовали употребление марихуаны
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сенат Канады во вторник полностью легализовал продажу и употребление марихуаны, сообщает информагентство Associated Press.

За законопроект высказались 52 сенатора, 29 были против.

Теперь любой совершеннолетний гражданин сможет беспрепятственно покупать до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуану можно будет продавать в онлайн магазинах; при этом наркотиком не должны торговать в тех же местах, где реализуется табак и алкоголь.

Особенно острые разногласия у законодателей вызвал возраст, с которого следует узаконить употребление. Многие настаивали на том, чтобы поднять его до 21 года, однако большинство сенаторов согласились с тем, что это будет способствовать росту черного рынка и вовлечению в него молодежи.

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"Сегодня мы видели историческое голосование в Сенате, которое положило конец 90-летнему запрету каннабиса в стране, 90-летней бесполезной криминализации, 90-летнему запретительному подходу, который не давал никаких результатов ", - заявил член верхней палаты парламента Тони Дин.

Решение сената приветствовали члены канадского правительства во главе с премьером Джастином Трюдо. В частности, глава Минздрава Джинетт Петитпас Тейлор заявила, что страна вступает в эпоху "разумной, ответственной и справедливой политики в отношении распространения марихуаны".

Фактически закон вступит в силу лишь через два месяца, которые нужны местным властям, чтобы подготовиться к открытию свободной продажи каннабиса. Каждая провинция разработает собственные правила, регулирующие распространение конопли. Точную дату, с которой норма вступит в силу, определит правительство, предположительно, это произойдет в сентябре.

Первой страной, полностью легализовавшей употребление марихуаны, в 2013 года стал Уругвай. Аналогичное решение приняли также власти некоторых штатов США. В Канаде с 2001 года было легализовано употребление марихуаны в медицинских целях.

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Теги: Канада
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