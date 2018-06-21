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Жене Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и растрате госсредств

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Израильская прокуратура предъявила обвинения в систематическом мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием супруге премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Саре, сообщает газета Haaretz.

Сторона обвинения считает, что Сара Нетаньяху неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила примерно $100 тыс. на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

Сама супруга премьер-министра ранее отверглся все обвинения в свой адрес.

По словам команды ее адвокатов, она "была не осведомлена о том, что она тем самым, возможно, совершала уголовно наказуемое преступление".

В рамках этого дела обвинения также предъявлены бывшему заместителю гендиректора канцелярии премьера Эзру Сайдову.

В настоящий момент в Израиле проходит ряд антикоррупционных разбирательств, в рамках которых следователи, в частности, допрашивали самого премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену Сару.

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Теги: Израиль, Беньямин Нетаньяху
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