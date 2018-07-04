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На Западном берегу Иордана произошли столкновения из-за сноса деревни бедуинов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Столкновения между полицейскими и протестующими произошли на Западном берегу реки Иордан в поселении бедуинов, которое подготовлено к сносу в соответствии с решением израильского суда, сообщает в среду сайт газеты The Times of Israel.

Жители пытались блокировать строительную технику для того, чтобы остановить дальнейшее ее продвижение в населенный пункт. Некоторые из них бросали камни в сотрудников полиции.

По данным издания, два человека были арестованы стражами порядка за противодействие сносу домов. Информации о пострадавших в ходе протестов пока нет.

В мае Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар. В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает 180 человек. Израильские власти предложили им новое место для создания поселения, однако местные жители заявили, что предложенное место не подходит им.

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Теги: Израиль

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