Россиян предупредили о вспышке сальмонеллеза в США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США, случаи заболевания зафиксированы в 31 штате.

"По данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) и управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США) в 31 штате на территории США зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, вызванная серотипом Мбандака. Всего сообщается о 73-х подтвержденных случаях заболевания сальмонеллезом, из них в 23 случаях пострадавшим потребовалась госпитализация", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Как уточняет Роспотребнадзор, инфекция передавалась через зерновые хлопья марки Kellogg's Honey Smacks, сейчас эта продукция отзывается из магазинов и проходит лабораторные исследования.

"Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную ситуацию при планировании поездок", - говорится в сообщении ведомства.