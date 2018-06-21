Суд в Ираке поддержал пересчет голосов на выборах в парламент

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Ирака постановил, что законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на выборах в законодательное собрание (парламент страны) не нарушает конституцию, сообщает в четверг курдский телеканал "Рудау".

При этом представители судебных властей пояснили, что аннулирование результатов выборов за границей и в лагерях беженцев внутри страны будет антиконституционным.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о мошенничестве и обвинения в том, что избирательная комиссия не рассмотрела жалобы тщательным образом.

6 июня парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, и решил приостановить работу девяти членов Центральной избирательной комиссии, назначив на их место судей.

12 мая в Ираке впервые с момента освобождения страны от террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) состоялись парламентские выборы. По первоначальным подсчетам победу одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.