Во Львове осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Во Львове на могиле советского разведчика Николая Кузнецова неизвестные минувшей ночью нарисовали желтой краской тризуб, а также нанесли оскорбительные надписи.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, неизвестные также нарисовали тризуб на постаменте памятника погибшим солдатам Красной армии.

Могила Николая Кузнецова размещена на Холме Славы - месте, где похоронены русские солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой войне.