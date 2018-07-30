Во Львове вновь осквернили могилу советского разведчика Кузнецова

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Участники организации "С14" в ночь на 30 июля осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова, сообщает местное издание Zaxid.net.

Как видно на приведенных снимках с места происшествия, высеченные на надгробии надписи зачеркнуты и забрызганы желтой краской. Кроме того, красной краской на надгробии нанесены надписи, а также небрежно нарисован малый герб Украины.

Спикер Национальной полиции во Львовской области Иванна Кутнив сообщила изданию, что в Лычаковский отдел полиции информация об этом инциденте не поступала.

В издании сообщают, что в организации "С14" объяснили свои действия тем, что таким образом "поздравили" героя СССР с днем освобождения Львова от немецко-фашистских захватчиков, отмечавшегося 27 июля.

В июне вандалы уже оставляли изображение тризуба и оскорбительные надписи на могиле Кузнецова. Тогда был изрисован и постамент памятника погибшим солдатам Красной армии.

Могила Кузнецова размещена на Холме Славы - месте, где похоронены русские солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой войне.