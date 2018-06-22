США и Португалия заявили о совместной работе против "дестабилизирующих действий" РФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва подтвердили, что готовы противостоять действиям России, носящим "дестабилизирующий" характер, сообщил американский госдепартамент.

Как говорится в сообщении, Майк Помпео и его португальский коллега в ходе встречи в Вашингтоне "подтвердили совместные обязательства по (...) противостоянию дестабилизирующим действиям России".

Стороны также заявили о готовности "наращивать расходы на оборону в рамках НАТО, повышать уровень энергетической безопасности Европы", сообщил госдеп.