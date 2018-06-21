В мире

В Госдепе США констатировали невозможность защитить Запад без помощи Европы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчел в четверг назвал "сохранение Запада в новую эпоху жестких геополитических противостояний" одной из главнейших задач внешней политики США.

"Наша задача сегодня - защитить Запад, пока мир вступает в эру жесткого геополитического противостояния. И мы не добьемся этого без Европы, - заявил он, выступая в центре "Карнеги" в Брюсселе. - Америка и Европа - это Запад и сердце свободного мира".

Митчелл отметил, что европейские и американские дипломаты ежедневно трудятся для решения ключевых проблем мировой повестки, к которым он отнес Украину, Сирию, Китай, Балканы, борьбу с терроризмом, здравоохранение и вопросы нераспространения ядерного оружия.

"США тесно работают с ЕС. Мы ведем около 35 диалогов с ЕС по всем вопросам от безопасности до энергетики, торговли и прав человека", - добавил он. Он также подчеркнул, что США одобряют усилия ЕС в вопросах обороны.

"Однако НАТО - ключевой гарант европейской безопасности, и любые попытки по укреплению обороны ЕС должны усиливать, а не ослаблять НАТО", - считает представитель госдепа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, НАТО, Евросоюз
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямЗаконопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям
Документ может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 годаПодробнее
 Порошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефону
В разговоре обсуждалась необходимость допуска украинского омбудсмена к Олегу СенцовуПодробнее
 Трамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейТрамп объявил о стремлении "поладить" с Россией
Президент США сделал заявление в преддверии возможной встречи с ПутинымПодробнее
 В Лондоне обеспокоились возможностью встречи Путина и ТрампаВ Лондоне обеспокоились возможностью встречи Путина и Трампа
Президенты могут встретиться до саммита НАТОПодробнее
У арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспортУ арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспорт
МИД Румынии запросил информацию по этому делу, так как член правления "Интер РАО" является также гражданкой этой страныПодробнее
 Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году
Своей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции УкраиныПодробнее
 В Канаде легализовали употребление марихуаныВ Канаде легализовали употребление марихуаны
Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя домаПодробнее
 США объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Американский постпред обвинила СПЧ в лицемерии и политической предвзятостиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-201810 фото
21 июня
Самые яркие болельщицы ЧМ-2018
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПервый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с ЛимоновымМоскваВласти Москвы отклонили заявки оппозиции на акции против пенсионной реформыВ миреПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуСпортМатч Дания - Австралия посетил миллионный зритель ЧМ-2018В РоссииМосковскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитацииВ РоссииМедведев оценил будущий бюджет ПФР после изменений пенсионной системы

Помпео запланировал встречи с представителями правительства КНДР

В Госдепе США констатировали невозможность защитить Запад без помощи Европы

Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018

Сборная Хорватии разгромила Аргентину в матче ЧМ-2018Хорваты досрочно завоевали путевку в плей-офф; аргентинцы, набрав 1 очко в двух матчах, рискуют не выйти из группы Подробнее

Трамп объявил об идущем процессе денуклеаризации Северной Кореи

Ранее источники СМИ заявляли об отсутствии признаков завершения ядерной программы в стране Подробнее

Министр нефти Ирана ушел с заседания мониторингового комитета ОПЕК+

ОПЕК+ по-прежнему обсуждает четыре сценария повышения добычи, против которого выступал Иран Подробнее

В РПЦ устранились от дискуссии по изменению пенсионного законодательства

Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в июле

Четыре вагона с медной рудой сошли с рельсов в Башкирии

Грипп птиц обнаружили на птицефабрике группы "Черкизово" в Пензенской области

Европейский суд признал Германию виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами

Трамп обвинил демократов в лицемерии по проблеме миграции

Во Львове осквернили могилу советского разведчика Николая Кузнецова

В Молдавии апелляция также не признала результаты выборов мэра Кишинева

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания1 : 1Матч завершенАвстралия АвстралияМатч завершенЭриксен (7) - Йединак (37, с пенальти)подробнееCФранция Франция1 : 0Матч завершенПеру ПеруМатч завершенМбаппе (34)подробнееDАргентина Аргентина0 : 3Матч завершенХорватия ХорватияМатч завершенРебич (54), Модрич (80), Ракитич (90+1)подробнее