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Украинский санкционный список пополнили российские партии и семья Ротенберга

Сейчас список насчитывает 1759 физических и 786 юридических лиц

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционный список: в него вошли российские политические партии и семья бизнесмена Аркадия Ротенберга.

"По инициативе кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лица и 786 юридических лиц", - говорится в сообщении на сайте СНБО Украины в пятницу.

Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении голосования на территории Крыма в рамках выборов в Госдуму. Это, в частности, Центральная избирательная комиссия РФ, избирком Крыма, партии "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", Демократическая партия России, Союз ветеранов Афганистана, партия "Патриоты России", Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России", Аграрная партия России, КПРФ, Всероссийская общественная организация "Боевое братство", Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Подчеркивается, что СНБО Украины ввела санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня 2018) против юридических лиц, "причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве", в частности: научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис", ООО "Цифровые технологии безопасности", ERPScan BV, Embedi Limited.

Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", говорится в сообщении.

В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении: Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа", Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио", ООО "АРД Сатком Сервис", ООО "РусИнтеКо", ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации", ООО "Лидер Строй", ООО "ПРОЕКТ", ООО "М-Телеком", ООО "Альфател", ООО "ПБР", ООО "АСЗ".

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, имеющих отношение к подготовке и проведению голосования в Крыму и в отношении которых введены санкции правительством США, среди которых российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

В минувший четверг президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение СНБО от 21 июня 2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

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Теги: Украина, РФ
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