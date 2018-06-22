В освобожденных от террористов районах Сирии нашли 40 тонн отравляющих веществ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - На освобожденных от террористов территориях в Сирии обнаружено свыше 40 тонн отравляющих веществ, заявил в пятницу начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

"Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их (веществ - ИФ) обнаружения, но в организации либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий, либо оправдывали находки, как в случаях с хлором, их предназначением для обеззараживания бассейнов", - сказал он в ходе совместного брифинга МИД РФ и Минобороны.

Кириллов подчеркнул, что специалисты войск РХБЗ неоднократно обнаруживали подпольные химические лаборатории боевиков и их склады токсичных химикатов.