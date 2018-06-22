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Крупная группировка сирийской оппозиции перешла на сторону правительства

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Крупная группировка "Сирийской свободной армии" (ССА) в южной зоне деэскалации перешла на сторону сирийского правительства, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

"22 июня после переговоров представителей российского Центра примирения враждующих сторон и сирийских властей с боевиками Сирийской свободной армии в Южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что к вечеру пятницы первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама и Аш-Шиях южной зоны деэскалации.

По данным российских военных, по итогам переговоров Важди абу Слес заявил, что "находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства".

Также Важди абу Слес сказал, что возглавляемая им группировка совместно с сирийской армией будет сражаться на юге Сирии против боевиков "Джабхат ан-Нусры" и ИГИЛ (запрещены в РФ).

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Теги: Сирия
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