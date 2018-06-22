Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Участники "Украинского народного трибунала" в Луганске приговорили президента Украины Петра Порошенко и ряд украинских политиков к пожизненному заключению за преступления против мирного населения в Донбассе.

Вынесение приговора участников "Украинского народного трибунала" проходило на Театральной площади в центре Луганска, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно приговору президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов, глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк и нынешний премьер-министр Украины Владимир Гройсман признаны виновными в преступлениях против мирного населения Донбасса и приговорены к пожизненному заключению.

15 марта в Донбассе сообщили о создании "народного трибунала" по расследованию военных преступлений украинских властей против мирных жителей.

"Украинский народный трибунал" действует на основе украинского законодательства, в его работе участвуют судьи, народный обвинитель, народный защитник и 12 присяжных.