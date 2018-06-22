CNN сообщил о 42% американцев, поддерживающих объявление импичмента Трампу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Импичмент в отношении президента США Дональда Трампа поддерживают 42% американцев, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

Вместе с тем "большинство американцев по-прежнему считают, что попытки России повлиять на президентские выборы в 2016 году - это серьезный вопрос, который следует расследовать". При этом снижается одобрение деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящего расследование предполагаемого вмешательства России в выборы.

"Число американцев, которые одобряют, как Мюллер ведет расследование, сократилось с 48% в марте до всего 41% в мае", - говорится в сообщении телеканала.

В понедельник собственный опрос о Трампе выпустила исследовательская компания Gallup. По данным ее опроса, 45% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента. Это стало самым высоким рейтингом одобрения деятельности Трампа в опросах Gallup.