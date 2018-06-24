В Приднестровье отказались выводить российских миротворцев

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) заявили, что на территории ПМР находятся только российские миротворцы и что формат миротворческой операции не может быть изменен без согласия Тирасполя.

"Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем", - говорится в комментарии МИД ПМР по поводу резолюции Генассамблеи ООН с рекомендацией о выводе российских военных с территории Молдавии.

В МИД Приднестровья отметили, что инициатива рассмотрения данной резолюции на ГА ООН принадлежит властям Молдавии.

"Не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия", - подчеркивается в комментарии.

Кроме того, в МИД Приднестровья заявили, что российские военнослужащие обеспечивают в зоне приднестровского конфликта мир и стабильность. "Никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - подчеркивается в комментарии.

В МИД Приднестровья также напомнили, что присутствие российских миротворцев в зоне конфликта закреплено в соглашении 1992 года о его прекращении. "Трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова, что подтверждается в том числе Совместным заявлением президентов России, Молдовы и Приднестровья от 18 марта 2009 года", - говорится в комментарии.

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией о выводе российских войск из Молдавии. Резолюция была принята по инициативе молдавского правительства, за ее принятие проголосовало 63 страны, 14 - против, 81 страна воздержалась.