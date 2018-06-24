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Неформальное совещание на высшем уровне части членов Евросоюза обсудит миграцию и предоставление убежища

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Руководители ряда стран ЕС соберутся в воскресенье в Брюсселе на встречу, посвященную проблематике миграции и предоставления убежища в Евросоюзе.

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер созывает неформальное рабочее совещание руководителей ряда заинтересованных стран ЕС по вопросу миграции и предоставления убежища", - объявила в минувшую среду в Брюсселе пресс-служба ЕК.

"Цель совещания, которое состоится в воскресенье в штаб-квартире (Евро)комиссии, в том, чтобы провести работу над европейскими решениями ввиду Европейского совета (28-29 июня - ИФ)", - было сказано в коммюнике ЕК.

"Совещание состоится на уровне глав государств и правительств", - отмечалось в документе.

Сам Ж.-К.Юнкер в тот же день прокомментировал на пресс-конференции эту инициативу следующим образом: "Мне не нравится созыв этого совещания. Но я готов ответить на пожелания некоторых пригласить в ближайшее воскресенье в (Евро)комиссию не те государства-члены, которые затронуты (и если я их так назвал, это было неправильно), но те государства-члены, которые заинтересованы".

Вместе с тем он признал, что из-за большой повестки саммита ЕС 28-29 июня, включающей ряд разных тематических обсуждений, было бы полезно обменяться идеями по вопросу убежища до "главного совещания" на Европейском совете.

В то же время Ж.-К. Юнкер подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы диктовать государствам-членам, какую линию поведения им избрать. "Это инклюзивный процесс, но который нуждается в подготовке", - объяснил глава Еврокомиссии.

Он также счел нужным уточнить, что "настоящее совещание будет в конце следующей недели (саммит ЕС 28-29 июня), а не в воскресенье". В воскресенье, пояснил Ж.-К.Юнкер "будет неформальное подготовительное совещание", добавив, что поэтому не планируется проводить после встречи пресс-конференцию.

В минувший четверг отвечающий за миграцию член Еврокомиссии Димитрис Аврамопулос представил журналистам в Брюсселе основные позиции, которые предполагается изложить участникам рабочего совещания в воскресенье.

"Когда главы государств и правительств соберутся на следующей неделе (28-29 июня - ИФ), они должны будут подтвердить единство по тем вопросам, где возможен прогресс", - сказал еврокомиссар.

"Во-первых, лидеры должны договориться о достижении согласия до конца года по всем компонентам усиленной совместной европейской системы предоставления убежища. Я убежден, что это возможно", - отметил Д.Аврамопулос, сославшись на "огромную работу, проделанную за последние два года".

"Мы знаем, что нынешняя система не функционирует. Если бы система убежища была корректно выстроена на основе общих норм, не было бы больше стимулов к вторичной миграции", - добавил член ЕК.

"Во-вторых, мы должны улучшить положение с возвратом (не имеющих права на убежище в ЕС - ИФ) и сделать так, чтобы решения по возвратам выполнялись также с помощью Европейского агентства пограничной и береговой охраны", - продолжил Д.Аврамопулос.

При этом он отметил, что Евросоюз активно работал над достижением новых договоренностей по возврату мигрантов с различными странами, и выразил недоумение, что, тем не менее, количество выполненных возвратов за последний год снизилось на 10%. По его мнению, государства-члены ЕС должны активнее использовать эти договоренности.

"В-третьих, мы должны также больше делать для того, чтобы решать коренные причины миграции. Мы должны больше работать с некоторыми странами Северной Африки. Мы должны помогать им искоренять нелегальную миграцию у ее истоков. А это означает, что надо использовать целевой фонд для Африки. Бюджет Европейского союза внес в этот фонд около 2,98 млрд евро. Но по-прежнему не хватает 1,2 млрд евро", - указал член ЕК, напомнив, что страны ЕС должны как можно скорее заполнить пробел в финансировании фонда, добавив не менее 500 млн евро.

В-четвертых, подчеркнул Д.Аврамопулос, ЕС должен продолжать выполнять положения совместного заявления ЕС-Турция по сотрудничеству в противодействии миграционному кризису. Оно помогло снизить потоки мигрантов в Евросоюз, но для поддержания этого результата обе стороны должны соблюдать свои обязательства. Для ЕС это означает быстрее оформить второй взнос в размере 3 млрд евро для нужд сирийских беженцев в Турции.

"Наконец, нам нужно сделать больше для защиты наших границ. Комиссия признает это, и именно поэтому мы вскоре предложим новое законодательство для превращения европейской пограничной и береговой охраны в настоящую пограничную полицию ЕС с более сильным мандатом по набору и развертыванию своих собственных пограничников. Она будет включать в себя 10 тыс. стражей, как мы уже объявляли", - сообщил член Еврокомиссии.

В минувшую пятницу на ежедневном брифинге Европейской комиссии журналисты интересовались, каким образом приглашались на воскресную встречу государства-члены ЕС. Официальный представитель ЕК Александр Винтерштейн объяснил, что не было индивидуальных приглашений со стороны Ж.-К.Юнкера, так как это совещание является результатом инициативы трехсторонних консультаций 19 июня в Германии главы Еврокомиссии, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, вылившейся в "приглашение, адресованное всем" (объявление Ж.-К.Юнкера о созыве встречи - ИФ).

"Приглашение открыто для всех. Никто не исключен. Все приглашены. Но и никто не обязан участвовать в этом совещании", - сказал пресс-секретарь.

В ответ на вопрос, сколько стран ЕС заявили о своем участии в этой встрече, А.Винтерштейн сообщил, что, по данным на полдень пятницы, на приглашение откликнулись 16 государств-членов союза. Однако, по его словам, "речь идет о процессе в развитии", и эти цифры на тот момент нельзя было считать окончательными.

Он также подтвердил, что не планируется проводить заключительной пресс-конференции и не ожидается принимать итогового документа.

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Теги: Евросоюз
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