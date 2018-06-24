Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 июня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Из-за сильного урагана в одном из районов Барнаула ввели режим чрезвычайной ситуации. Ветер нарушил энергоснабжение города и окрестных поселков, плавучее кафе на реке Оби столкнулось с опорой автомобильного моста, при падении башенного крана погиб крановщик.

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае катастрофического падения экономики его страна может войти в состав другого государства или может быть втянута в войну "как в Украине".

- Чемпион мира по футболу, сборная Германии, сохранила шансы на выход из группы и защиту титула.