После урагана в одном из районов Барнаула ввели режим ЧС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Семь поселков в Барнауле (Алтайский край) остаются без энергоснабжения, часть населения также без воды после разрушительного урагана накануне, сообщает пресс-центр мэрии города в воскресенье.

"На территории Центрального района города введен режим чрезвычайной ситуации. (...) Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь. По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии. В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично - Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт", - говорится в сообщении.

Над ликвидацией аварий работают 11 бригад Горэлектросети, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить в течение дня. В поселке Затон повреждены кровли частных и многоквартирных домов.

По данным властей, сложная ситуация сложилась на насосной станции №8 Водоканала, станция затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии принято решение отключить от водоснабжения центральную часть города, от улицы Папанинцев до Старого базара, а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию.

"Из социальных объектов под отключение попадает городская больница №10, расположенная на поселке Южном. Водоканалом и другими службами города будет организован подвоз воды. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня", - подчеркивается в пресс-релизе.

В городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. В настоящее время все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. Не работает 14 светофоров.

Между тем, ранее в пресс-службе "Россетей" сообщали о полном восстановлении энергоснабжения в Барнауле.

В субботу около 21:00 по местному времени в городе после 38-градусной жары начался ливень с грозой и штормовым ветром. На проспекте Ленина была сломлена стрела строительного крана, погиб крановщик. При столкновении плавучего кафе с опорой моста на реке Обь пострадали 15 человек. Также сообщалось о поваленных деревьях, унесенных с пляжей шезлонгах, повреждении металлических рекламных конструкций, сорванных кровлях с шести жилых домов, опрокинутом транспорте. В результате порывов на линиях электропередачи без энергоснабжения остались жители около 10 поселков Барнаула, а также двух улиц в центре города.