Во Львове один человек погиб во время нападения на цыганский табор

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления национальной полиции Украины во Львовской области.

По данным полиции, сообщение о нападении поступило 23 июня вечером. Согласно сообщению, на табор, стоявший в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Сотрудники полиции задержали семерых человек, которые могут быть причастны к нападению.

Депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич, сообщил, что ранения нанесены холодным оружием. По его информации, задержанные полицией - молодые люди 16-18 лет.

Между тем месяц назад, 23 мая, вооруженное нападение на цыганский табор произошло в Тернопольской области Украины. Это произошло ночью в лесу. Семеро взрослых и более 30 детей спаслись бегством.

До этого, 9 мая, неизвестные во Львовской области устроили пожар в таборе. Полиция тогда возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".