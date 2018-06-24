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Подозреваемые в нападении на цыган во Львове признали себя членами экстремистской группировки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Восемь юношей, задержанных за нападение на лагерь цыган во Львове в ночь на воскресенье, признали свою принадлежность к экстремисткой группировке, сообщает "Громадське".

"Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division (экстремистская организация, запрещенная в РФ)", - говорится в сообщении на сайте "Громадське" в воскресенье вечером, со ссылкой на комментарий старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксану Санагурскую.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов.

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома.

"Если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил", - подчеркнул он.

Также Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома цыгане опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Вместе с тем Санагурская сообщила, что ранее полицейским дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем происшествия.

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Теги: Украина, Львов
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