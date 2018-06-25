В центре Одессы произошел взрыв

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в ночь на понедельник прогремел взрыв, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон", его госпитализировали, сообщает местное издание "Думская".

"Взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел сегодня около 23:40", - сказано в сообщении на сайте издания в ночь на понедельник.

По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля.

На месте происшествия работают полиция и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.

"Директор фирмы приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног", - сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.