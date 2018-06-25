Английского бульдога по кличке Жа Жа признали самой уродливой собакой в мире

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Девятилетний английский бульдог по кличке Жа Жа признан самой уродливой собакой в мире, сообщает Associated Press. Традиционный конкурс прошел в Сан-Франциско в воскресенье вечером.

Владелица собаки Меган Брайнард получит $1500 за победу Жа Жа.

Как следует из биографии победителя, бульдог родился на так называемой "щенячьей ферме", где разводят собак исключительно ради прибыли и зачастую пренебрегают здоровьем животных. Ее выкупили зоозащитники, и затем ее взяла себе Брайнард. Она назвала новую домашнюю любимицу в честь голливудской актрисы и знаменитости Жа Жа Габор.

Meet Zsa Zsa - the world's ugliest dog. pic.twitter.com/83kmZs9u5C — Globalnews.ca (@globalnews) June 25, 2018

Конкурс проводится уже около 30 лет. В этом году по красной ковровой дорожке прошли лысые собаки, псы с вываливающимися языками и морщинистой свисающей кожей. Все их недостатки строго оценивает специальное жюри.