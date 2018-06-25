Власти Италии приказали гуманитарным судам не спасать мигрантов в Средиземноморье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Итальянское правительство приказало гуманитарным судам, патрулирующим Средиземное море, более не спасать мигрантов, пытающихся попасть из Африки в Европу, сообщает The Independent.

При этом, отмечает издание, только на данный момент есть около шести сигналов от оказавшихся в море в тяжелой ситуации перевозчиков мигрантов.

Власти Италии подчеркивают, что суда находились в ливийских территориальных водах, а значит являются входят в зону ответственности этой страны. Пограничники сообщили организациям, занимающимся спасением судов с мигрантами, что более не будут координировать их действия в территориальных водах Ливии.

Итальянский вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини в своем твиттере призвал позволить ливийскиим властям заниматься данными вопросами и обратился к благотворительным организациям с требованием не вмешиваться. Он неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, действующие в Средиземноморье благотворительные организации в конечном итоге помогают лишь торговцам людьми, которые организуют переправку мигрантов в Европу.

"Итальянские порты будут закрыты для тех, кто помогает торговцам людьми", - подчеркнул он.

Как напоминает The Independent, ранее судно Aquarius, на борту которого было 630 человек, было вынуждено причалить в Испании, а судно Lifelineholding и вовсе осталось в море, так как Сальвини подчеркнул, что нелегальные мигранты его страну смогут увидеть "только на открытке".

Рим грозит приостановить выплаты в бюджет Евросоюза, если не будет принято новое соглашение о перераспределении мигрантов. Мальта также начала закрывать свои порты для перевозящих мигрантов судов.

Проблему мигрантов обсуждали 24 июня в Брюсселе, но страны не смогли прийти к консенсусу.