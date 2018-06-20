Италия настояла, чтобы Испания приняла четыре судна с мигрантами

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини в среду обвинил Мадрид в невыполнении своих обязательств по приему мигрантов и заявил, что следующие четыре судна с мигрантами должны быть направлены в Испанию, сообщили европейские СМИ.

Испанцам "стоит принять следующие четыре судна" со спасенными в Средиземном море мигрантами, заявил он на пресс-конференции.

Сальвини добавил, что Италии нужна помощь других стран ЕС, чтобы справляться с потоками мигрантов из Северной Африки.

"Мы просим Европу предоставить больше людей и ресурсов для защиты Средиземноморья", - сказал министр.

"Если Европа считает, что Италия продолжит служить лагерем для беженцев, она ошибается", - подвел итог Сальвини

На прошлой неделе Италия подверглась критике со стороны Франции после того, как итальянские власти отказались принять 630 мигрантов, спасенных судном "Акуариус". Впоследствии мигрантов приняли в Испании.