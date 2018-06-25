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Более 30 человек погибли при штурме талибами города у афгано-таджикской границы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Боевики экстремистского движения "Талибан" (запрещено в России) пытаются захватить в Афганистане уездный центр на границе с Таджикистаном, сообщают в понедельник местные СМИ.

"В ночь на понедельник талибы атаковали правительственные посты на перекрестке Имамуддин, в центре города Имам-Сахиб, в результате чего погибли десять военнослужащих. Ответным огнем были убит 21 боевик "Талибана", еще 12 экстремистов ранены", - рассказал журналистам начальник управления полиции провинции Кундуз Абдулбаки Нуристани.

По его словам, талибы продолжают попытки захвата этого важного населенного пункта на границе с Таджикистаном, перебрасывая в этот район дополнительные силы из уездов соседней провинции Тахар.

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Теги: Афганистан
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