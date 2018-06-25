Глава СБУ усмотрел "руку Москвы" в нападении на цыган во Львове

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил, что за нападением на цыган во Львове может стоять Россия.

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", - сказал глава СБУ на брифинге в Киеве, добавив, что СБУ занимается расследованием нападение.

В ночь на 24 июня на окраине Львова один человек погиб, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения, в результате нападения на цыганский табор.

Правоохранительные органы задержали восемь человек, в том числе организатора нападения. Большинству задержанных 16-18 лет, они заявили о принадлежности к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь". Причастными к нападению оказались ученики одной из местных школ и профтехучилища, сообщили в нацполиции Львовской области.