В Киеве нашли похищенного сына ливийского дипломата

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного ранее неизвестными в Шевченковском районе Киева иностранца, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - цитирует А.Крищенко пресс-служба полиции Киева в своей странице в соцсети фейсбуке в понедельник вечером.

Около полудня в понедельник в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева стали поступать сообщения от очевидцев о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, похищенный является сыном дипломата.

В свою очередь, интернет-издание Insider.Ua сообщало, что похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии на Украине.

Позднее в эфире канала "112.Украина" советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко фактически подтвердил похищение сына ливийского дипломата. "На данный момент полиция работает с родственниками и знакомыми похищенного, чтобы выяснить, какие были конфликты, какие были негативные ситуации. По этому вопросу пока еще общей картины нет. Очевидно, что, скорее всего, это сделано с целью выкупа в связи с финансовыми возможностями семьи, которая представляет Ливийскую Республику", - сказал нардеп.