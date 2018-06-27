Трое байкеров осуждены в Ульяновской области за похищение и избиение полицейского

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области вынес приговор трем местным жителям, похитившим и избившим инспектора дорожной полиции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Инспектор остановил мотоциклиста после того, как тот нарушил правила движения. В ходе разбирательства выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а у водителя отсутствуют удостоверение на право вождения и полис ОСАГО. Кроме того, нарушитель отказался пройти медосвидетельствование. В итоге полицейский составил протокол и отстранил мужчину от управления.

Через неделю мотоциклист вместе с двумя приятелями из байкерского клуба, где он сам состоял, решили "отомстить" сотруднику ГИБДД.

По данным прокуратуры, они похитили инспектора и отвезли в гараж, где избивали металлической трубой и угрожали убийством. После они перевезли его в другое помещение, где заставили написать две расписки о денежном займе на 200 тысяч рублей и продаже принадлежащего ему мотоцикла "Ямаха" одному из злоумышленников за 300 тысяч рублей. При этом байкеры требовали аннулировать все составленные административные протоколы.

Действия подсудимых квалифицированы как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (по ч.2 ст.318 УК РФ), и похищение человека (пп. "а,в,г" ч.2 ст.126 УК РФ).

Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии строгого режима.