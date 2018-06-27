В России

Трое байкеров осуждены в Ульяновской области за похищение и избиение полицейского

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ульяновской области вынес приговор трем местным жителям, похитившим и избившим инспектора дорожной полиции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2017 года. Инспектор остановил мотоциклиста после того, как тот нарушил правила движения. В ходе разбирательства выяснилось, что мотоцикл не зарегистрирован, а у водителя отсутствуют удостоверение на право вождения и полис ОСАГО. Кроме того, нарушитель отказался пройти медосвидетельствование. В итоге полицейский составил протокол и отстранил мужчину от управления.

Через неделю мотоциклист вместе с двумя приятелями из байкерского клуба, где он сам состоял, решили "отомстить" сотруднику ГИБДД.

По данным прокуратуры, они похитили инспектора и отвезли в гараж, где избивали металлической трубой и угрожали убийством. После они перевезли его в другое помещение, где заставили написать две расписки о денежном займе на 200 тысяч рублей и продаже принадлежащего ему мотоцикла "Ямаха" одному из злоумышленников за 300 тысяч рублей. При этом байкеры требовали аннулировать все составленные административные протоколы.

Действия подсудимых квалифицированы как применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (по ч.2 ст.318 УК РФ), и похищение человека (пп. "а,в,г" ч.2 ст.126 УК РФ).

Суд приговорил фигурантов к лишению свободы на сроки от 5,5 до 7 лет в колонии строгого режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ульяновская область

Новости по теме

В России
Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных странМедведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных стран
Действие мер против недружественных государств может быть продлено на 2019 годПодробнее
 В Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюВ Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую Данию
Ранее Копенгаген предложил вынести вопрос о газопроводе на общеевропейское обсуждениеПодробнее
 "Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay
Соцсеть предоставит площадку электронной торговли - пока на этапе тестирования это билеты и сервисы доставки едыПодробнее
 Продуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарства
После смены правительства работа над законопроектом прекращенаПодробнее
Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"
Следователи установили, что объем похищенного превысил семь миллиардов рублейПодробнее
 Путин назначил полпредов в федеральных округахПутин назначил полпредов в федеральных округах
Со своих постов были сняты представители президента в УрФО и на Северном КавказеПодробнее
 Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину
Оппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации ПрохоровуПодробнее
 Умер поэт Андрей ДементьевУмер поэт Андрей Дементьев
Причиной смерти могла стать инфекцияПодробнее
 Ольга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадоксОльга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадокс
"Интерфакс" продолжает помогать преподавателям, родителям и ученикам получать ответы министра (теперь уже просвещения) на интересующие их вопросыПодробнее
 Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебомРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебом
Эксперты пришли к выводу, что 86% хлеба в РФ соответствует стандартам, в Москве - только 58%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фестиваль песчаных скульптур в Остенде9 фото
27 июня
Фестиваль песчаных скульптур в Остенде
Фотохроника 26 июня6 фото
26 июня
Фотохроника 26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-20189 фото
26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-2018
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаВ РоссииПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваВ РоссииИсточник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"СпортМарадона прилетел в Москву после госпитализацииВ миреАмериканский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центраВ России"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay

Бышовец назвал сборную Хорватии скрытым претендентом на золото ЧМ-2018

Кроме того, экс-наставник сборной России отметил преображение Месси, а его гол в ворота Нигерии назвал исполнительной филигранностью Подробнее

Минобороны опровергло выход РФ из соглашения о зоне деэскалации в Сирии

Путин пообещал посмотреть матч Россия-Испания

США собрались предложить Индии системы THAAD вместо российских С-400

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили на третьи сутки

Попавший под следствие ректор саратовского вуза отстранен от должности

Делегация Украины в ПАСЕ отказалась идти на прием к генсеку Совета Европы

В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре в Волгоградской области

Конюхов попросил у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину

Омбудсмен ЯНАО заявил, что голодающий Сенцов прекрасно выглядит

Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных стран

Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных странДействие мер против недружественных государств может быть продлено на 2019 год Подробнее

Экс-губернатор Белых будет отбывать наказание в рязанской колонии

В Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую Данию

В Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюРанее Копенгаген предложил вынести вопрос о газопроводе на общеевропейское обсуждение Подробнее

Путин вручил госнаграды Этушу, Фетисову, Безрукову и Конюхову

Владелец производившего пайки для Минобороны комбината отправлен под домашний арест

Трое байкеров осуждены в Ульяновской области за похищение и избиение полицейского

Суд отказал компании Ананьевых в удовлетворении требований к ЦБ РФ

К аварийной посадке Ан-2 в Иркутской области привела потеря управления

Правительство РФ решило продать "РусГидро" доли в "Интер РАО"

Рекорд атмосферного давления для 27 июня зафиксирован в Москве

Свалка бытовых отходов загорелась в Раменском районе Подмосковья

Болтон прибыл на переговоры с Лавровым

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FРеспублика Корея Республика Корея– : –17:00Германия Германия17:00FМексика Мексика– : –17:00Швеция Швеция17:00EСербия Сербия– : –21:00Бразилия Бразилия21:00EШвейцария Швейцария– : –21:00Коста-Рика Коста-Рика21:00