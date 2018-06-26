Поезд сошел с рельсов в Австрии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Поезд сошел во вторник утром с рельсов в Австрии, два человека получили серьезные ранения, сообщает во вторник полиция федеральной земли Нижняя Австрия.

"Примерно в 07:15 (08:15 по Москве) 26 июня 2018 года поезд, в котором находилось около 80 человек, по неизвестной причине сошел с рельсов в районе города Санкт-Пёльтен, на территории коммуны Герерсдорф", - сказано в сообщении.

Два вагона состава опрокинулись, два человека серьезно пострадали, сообщает Volksblatt.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и спасатели.