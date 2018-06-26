Москальковой не разрешили посетить россиянина Одинцова в украинском СИЗО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая находится в Киеве, сообщила, что не получила разрешения посетить россиянина Максима Одинцова в следственном изоляторе, но выразила надежду на то, что встреча состоится.

"Президент Украины Петр Порошенко четко обозначил, что он поддерживает гуманитарные усилия уполномоченных... Я думаю, что это является гарантией для того, чтобы мне надеяться на то, что я смогу посетить одного гражданина России, находящегося здесь под стражей. Речь идёт об Одинцове", - сказала Москалькова журналистам у Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, есть ли у нее ходатайство от уполномоченного Верховной рады Людмилы Денисовой или разрешение руководства СИЗО на посещение Одинцова, Москалькова сказала: "У меня нет четкого разрешения, но я очень надеюсь, что гуманитарная составляющая... шаг доверия ... даст возможность продвинуться вперёд".

Ранее источник в министерстве юстиции Украины сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Москальковой для посещения Одинцова требуется получить разрешение апелляционного суда.

Тем временем Людмила Денисова находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться с заключенными украинцами.