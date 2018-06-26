В Раде объяснили отказ пустить Москалькову к Одинцову его украинским гражданством

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила российской коллеге Татьяне Москальковой, что посещение находящегося в СИЗО Киева Максима Одинцова невозможно, так как он является гражданином Украины.

"Одинцов Максим Евгеньевич является гражданином Украины, в связи с чем его посещение должностными лицами государственных органов иностранных государств не предусмотрено", - говорится в письме Денисовой, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Тем не менее, учитывая готовность к проведению мониторинговых визитов на условиях взаимности, в порядке исключения выражаю готовность содействовать сотрудникам дипломатических представительств Российской Федерации в Украине в посещении Одинцова", - добавила украинский омбудсмен.

Между тем российская сторона считает Одинцова гражданином РФ, поскольку в 2014 году он добровольно перешел на службу из украинской армии в Вооруженные силы России и о сохранении за ним украинского гражданства не заявлял.

Во вторник Москалькову не пустили к Одинцову в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Российский омбудсмен сообщила, что направит запросы на получение разрешения Минюста Украины, после чего снова приедет в Киев для посещения Одинцова.

Одинцов и его сослуживец Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом. В феврале 2017 года они были приговорены Дарницким райсудом Киева по обвинению в государственной измене и дезертирстве к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. В России заведено уголовное дело о похищении военнослужащих.