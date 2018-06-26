Сирийские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в провинции Деръа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Правительственные войска Сирии установили контроль над городами Буср-эль-Харир и Малихат-эт-Аташ на северо-востоке провинции Деръа по итогам наступления, сообщает во вторник сирийское официальное агентство САНА со ссылкой на военные источники.

По данным источников, в ходе военных действий тяжелые потери понесли боевики группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ): ликвидированы террористы, изъято и уничтожено большое количество оружия.

Государственное телевидение Сирии передало, что "армия Сирии наносит точечные авиаудары по позициям террористов и их укреплениям в городе Деръа".

По оценкам ООН, за последнюю неделю из провинции бежали примерно 45 тыс. мирных жителей на фоне активизации бомбардировок.