Секретная служба США будет охранять пресс-секретаря Белого дома после инцидента в ресторане

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс будет охранять Секретная служба США после того, как ее отказались обслуживать в одном из ресторанов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Сандерс "будет охраняться Секретной службой уже со среды".

Источники не уточнили, как долго это будет продолжаться.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому владелица ресторана Red Hen в городе Лексингтон (штат Виргиния) Стефани Уилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение.

Издание отметило, что персонал не хотел обслуживать Сандерс, так как в ресторане работают несколько геев, которые осуждают политику Трампа, пытавшегося запретить трансгендерам служить в американской армии, а также практику разлучения детей нелегальных мигрантов со своими родителями.

Трамп посоветовал ресторану после данного инцидента помыть окна. "Ресторану Red Hen следует больше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (срочно нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому замечательному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. Я всегда придерживался правила, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри", - написал Трамп в твиттере.