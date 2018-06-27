Американский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центра

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Снимки, полученные со спутников на прошлой неделе, свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене, сообщает издание The Hill со ссылкой на сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Согласно данным со спутников, КНДР быстрыми темпами возводит в этом центре новую насосную установку для охлаждения реактора, завершено строительство резервуара с водой для охлаждения.

Однако неясно, функционирует ли сейчас реактор в Йонбене, уточняет The Hill.

В свою очередь на сайте 38 North отмечается, что сотрудники ядерного центра будут продолжать обычную деятельность вплоть до получения распоряжений от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что в КНДР уже начались мероприятия по свертыванию ядерной программы.

В конце мая власти КНДР подтвердили информацию о полном демонтаже полигона для ядерных испытаний "Пунгери".