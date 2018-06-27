В Нидерландах запретили скрывать лицо под паранджой в общественных местах

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на ношение в общественных местах элементов мусульманской одежды, скрывающих лицо, сообщает Associated Press.

По данным агентства, речь идет именно о тех частях мусульманской одежды, которые закрывают лицо: парандже, чадре и бурке. При этом ношение в общественных местах платка, скрывающего лишь волосы, по-прежнему разрешено.

В соответствии с законом под термином "общественное место" подразумеваются транспорт, учебные заведения, больницы, а также здания госучреждений. В отношении нарушителей закона предусмотрен штраф в размере 400 евро.

Партия свободы Герта Вилдерса, известного своей антиисламской риторикой, назвала принятие законопроекта крупной победой, а сенатор Марджолен Фабер заявила, что "этот день стал историческим, первым шагом к освобождению страны от исламизации". "Это первый шаг, а следующий - закрытие всех мечетей в Нидерландах", - приводит AP ее слова.

Подобные законы уже действуют в нескольких европейских странах, в частности во Франции, Бельгии, Дании и Австрии. Так, в мае парламент Дании одобрил закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо, - паранджи и никаба. При этом закон не затрагивает ношение традиционных для европейцев зимних головных уборов: шапок, шарфов, кепок, капюшонов.