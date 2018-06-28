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Путин и Трамп ответят на вопросы журналистов после встречи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам предстоящей встречи, о времени и месте которой будет объявлено в четверг, могут ответить на вопросы журналистов двух стран, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Песков рассказал изданию, "что стороны предварительно договорились о том, что президенты по итогам встречи ответят на вопросы журналистов двух стран, чего в российско-американских отношениях не происходило уже несколько лет", говорится в публикации.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи Путина и Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

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Теги: США, Россия

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