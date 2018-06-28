В похищении сына ливийского дипломата в Киеве заподозрили двоих египтян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве двух граждан Египта, которые 25 июня похитили сына иностранного дипломата с целью выкупа, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух лиц, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также вымогали у него деньги. Они - граждане Египта, проживающие на территории Украины несколько лет", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева в четверг.

По его словам, иностранцы задержаны, следователи обратятся в суд для избрания им меры пресечения. Задержанные отказались давать какие-либо объяснения. "Они четко понимали, кого похитили, и пытались связаться с родителями потерпевшего", - отметил Крищенко.

Возбуждены два уголовных дела: о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины) и о вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Сын дипломата в настоящее время находится в больнице под охраной полиции.

Днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета. По данным интернет-издания Insider.ua, похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии в Украине.

Вечером в тот же день сотрудники полиции нашли похищенного иностранца, он получил незначительные телесные повреждения.