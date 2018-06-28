Небензя заявил о легитимности присутствия Ирана в Сирии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Присутствие Ирана в Сирии является легитимным, а его действия в этой стране и ближневосточном регионе - это другой вопрос для обсуждения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Иран присутствует в Сирии по приглашению правительства, его присутствие легитимно, этого никто не может отрицать. То, какую роль он играет в Сирии и в регионе и какое влияние он имеет на ситуацию в регионе, это уже другой вопрос для обсуждения", - сказал Небензя на пресс-конференции в ООН.

"Кстати говоря, Иран уже долгое время говорил о том, что он готов обсуждать региональные дела в большом формате", - добавил он.

Небензя подчеркнул, что интересы Ирана на Ближнем Востоке необходимо учитывать. "Мы были бы заинтересованы в таком диалоге со странами Персидского залива и ближневосточного региона о роли региональных сил, а Иран - региональная сила. Он имеет легитимные интересы в регионе, его нельзя убрать, и эти интересы необходимо принимать во внимание", - сказал постпред РФ при ООН.

"Для этого с ним необходимо говорить, а не только осуждать", - добавил он.