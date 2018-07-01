Иран приступил к разработке мер противодействия американским санкциям

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Иран найдет пути противостояния американским санкциям, завил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

"Они (американцы - ИФ) прибегают к нагнетанию экономического давления, чтобы внести раскол между народом и властями... Но шесть американских президентов до него (Дональда Трампа - ИФ) уже пытались сделать это, и отступили", - написал лидер на своем сайте.

Трамп объявил о выходе США из международного соглашения по иранской ядерной программе и возобновлении экономических и финансовых санкций против Ирана, введении санкционных мер против третьих стран, которые продолжат деловые связи с Тегераном, в частности, закупки иранской нефти.

Правительство и парламент страны сформировали специальный комитет для изучения возможного влияния санкций США, выяснения ситуации с экспортом нефти и сохранения нефтяных доходов, написало иранское информационное агентство IRNA.

"В условиях возможных американских санкций против Ирана комитет изучит вопросы компетенции покупателей и сохранения доходов от продажи нефти, альтернативы безопасного экспорта нефти в соответствии с международными законами", - цитирует агентство заявление председателя комитета по энергетике иранского меджлиса (парламента) Ферейнуна Хасанванда.