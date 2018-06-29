В Южной Корее задержали российское судно из-за невыплаты зарплат морякам

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российское судно "Палладий" копании "ДальТранс" задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам, сообщил агентству "Интерфакс" председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"Российское судно "Палладий" копании "ДальТранс" задержано в Пусане в связи с жалобой моряков по невыплате зарплаты портовыми властями", - сообщил Суханов. По его словам, в ситуации сейчас разбираются власти порта и специалисты Международной федерации транспортных рабочих (International Transport Workers' Federation, ITF).

В обращении восемь членов экипажа "Палладия" сообщают, что задержка по зарплате составляет 250 тыс. рублей. Также они сообщают, что в трудовом договоре зарплата экипажа составляет 23 тыс. рублей, а по договоренности с судовладельцем остальная часть заработка должна была выплачиваться премиями.

"За отработанный период накопилась задолженность 250 тыс. рублей. Дополнительные работы не оплачиваются. Снабжение практически отсутствует", - отмечают моряки в обращении к РПСМ.

По данным профсоюза, это долг за пять месяцев. На судне есть минимальный набор необходимого для жизни экипажа.

Начальник отдела кадров компании "ДальТранс" Олег Коваль заявил, что выплата морякам задержана за месяц. "Мы должны каждому члену экипажа по 23 тыс рублей. На следующей неделе зарплату выплатим людям", - отметил Коваль.

Также он добавил, что обращение о задолженности по зарплате написали лишь восемь членов экипажа, всего на борту судна работают 18 человек.