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Южнокорейский лоукостер Eastar Jet открыл прямой рейс из Пусана во Владивосток

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet начала выполнять прямые рейсы из Пусана во Владивосток, сообщила в пятницу пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Полеты по маршруту будут выполняться на воздушных судах Boeing-737-800 шесть раз в неделю, кроме понедельника.

C открытием рейса авиакомпании Eastar Jet в Пусан число вылетов на этом направлении выросло до 12 рейсов в неделю. Ранее на этом направлении выполняла рейсы только авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот").

Ранее сообщалось, что в середине июня Eastar Jet начала выполнять прямые рейсы из Сеула во Владивосток трижды в неделю.

На сегодняшний день между Владивостоком и аэропортами Южной Кореи выполняют семь авиаперевозчиков: российские авиакомпании "Аврора", S7 Airlines и "Якутия", корейские Korean Air, Jeju Air. T'way Air и Eastar Jet.

"Южнокорейское направление является одним из самых востребованных среди международных направлений аэропорта Владивосток. В июне 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечает пресс-служба аэропорта.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений. Ранее сообщалось, что аэропорт в январе-мае 2018 года увеличил пассажиропоток на 19% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до более 877 тыс. человек. На международных направлениях пассажиропоток вырос на 38%, до 372 тыс. человек, на внутренних - на 8%, до 505 тыс. человек.

Eastar Jet - южнокорейская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Сеуле. Воздушный флот состоит из лайнеров Boeing 737.

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Теги: Владивосток, Пусан, Южная Корея

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