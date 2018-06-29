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В Кремле удивились сообщению CNN о планах Трампа предложить Путину сделку по Сирии

Песков подчеркнул интерес России к развитию отношений с США

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Кремле выразили удивление в связи с сообщением CNN о том, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп планирует предложить сделку по Сирии, и заявили, что не располагают информацией, в каком ключе сирийская тема будет подниматься американским президентом.

"Я не понимаю, на чем зиждется это сообщение CNN, и имеет ли под собой что-то эта информация. Нам ничего не известно. Остается только удивляться", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, что именно непонятно в связи с данной информацией, Песков пояснил: "Они же (CNN) говорят, что собирается президент Трамп (обсуждать), нам не известно, что собирается (обсуждать) президент Трамп".

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что к встрече президентов РФ и США началась серьезная подготовка с учетом непростого характера предстоящего саммита. "Хельсинки действительно готовится, идет серьезная подготовка, встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - сказал он.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, нет ли у российской стороны задумки пригласить Трампа сначала на финал чемпионата мира по футболу в России. "Специальной такой задумки нет(...) Здесь не требуется никаких приглашений. С самого начала в Москве подчеркивали, что будут рады видеть всех желающих глав государств и правительств, монархов", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что Россия готова развивать отношения с США в той степени, в которой к этому готовы в Вашингтоне. "Президент Путин с самого начала говорил, что Российская Федерация заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави", - сказал он журналистам.

Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле мнение, что Трамп готов к улучшению отношений с Россией, но ему мешает внутриполитическая ситуация в его стране.

Вместе с тем, Песков поправил журналиста, заявившего, что такую позицию высказывала неоднократно российская сторона. "Это мнение высказывала не российская сторона, а сам президент Трамп, поэтому здесь нужно руководствоваться сообщениями первоисточника", - сказал Песков.

В четверг CNN сообщил со ссылкой на собственные источники, что Трамп надеется заключить сделку с Путиным по так называемой исключительной зоне на юго-западе Сирии, что позволит ему выйти из этой страны как можно скорее.

Как сообщалось, встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки.

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Медведев

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