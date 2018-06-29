СМИ сообщили о желании Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - На намеченной на 16 июля встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп надеется заключить сделку по сирийской проблеме, сообщил телеканал CNN со ссылками на собственные информированные источники.

"Трамп надеется, что ему удастся заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по так называемой исключительной зоне на юго-западе Сирии, что позволит ему выйти их этой страны как можно скорее", - сообщил телеканалу один из источников.

В сообщении говорится, что Трамп готов, чтобы указанный район заняли правительственные войска Сирии.

По данным CNN, вопрос о намерении как можно скорее осуществить вывод американских войск из Сирии Трамп заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой II. Взамен американский президент хочет получить от Путина гарантии того, что "сирийский режим не предпримет массовые убийства поддерживаемых США повстанцев в данном районе и позволит им прекратить боевые действия и покинуть местность", отмечает телеканал.

Трамп также надеется договориться с Путиным о прекращении огня на юго-западе Сирии и "и выводе из этого района сил, поддерживаемых Ираном".

"Источники добавляют, что выход Ирана из Сирии является ключевым условием реализации плана Трампа по выводу войск из Сирии", - говорится в сообщении.