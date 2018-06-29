Попавшую в опасное течение российскую серфингистку спасли на Пхукете

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российскую туристку, которая во время занятий серфингом попала в опасное морское течение "тягун", спасли на острове Пхукет в Таиланде, пишет в пятницу газета Phuket News.

"Туристку обнаружили на расстоянии 400 метров от берега пляжа Nai Harn. Она попала в один из "тягунов", которые вместе с сильными волнами появились из-за юго-западных муссонов. Россиянку доставили в госпиталь, она в безопасности", - пишет издание.

По данным газеты, в четверг еще на одном пляже утонул 23-летний китайский турист, после того как пошел купаться, несмотря на вывешенные красные флаги.

"Еще несколько туристов вошли в воду, после чего часть из них утянуло течением, а остальные стали звать на помощь. Из-за малого количества спасателей на пляже, помощь им была затруднена", - отмечает издание.

Газета уточняет, что опасность "тягунов" на пляжах Пхукета сохранится еще в течение нескольких дней. Особенно острожными надо быть на пляжах Kata, Karon, Surin, Bang Tao, Layan и Mai Khao.