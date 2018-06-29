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Семью брата бывшего президента Армении обвинили в незаконном обогащении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следователи Комитета государственных доходов (КГД) Армении во время обыска в доме племянника бывшего президента республики Сержа Саргсяна - Нарека Саркисяна обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму $6,8 млн.

Как сообщает пресс-служба КГД, соглашения были заключены во второй половине 2017 года братом президента Армении Левоном Саргсяном и его дочерью Ани Саргсян.

В сообщении отмечается, что Саргсян в течение 2017 года был послом по особым поручениям и в соответствии с законом должен был задекларировать имущество и финансовые средства, однако в представленной им и его дочерью декларации не было указано о вкладе в банке.

Кроме того, сын Саргсяна не представил декларацию о доходах и имуществе, а увеличение в течение 2017 года его имущества заметно превышало размер его законных доходов.

В следственном управлении КГД возбуждены уголовные дела по статьям "сокрытие подлежащих декларированию средств" и "незаконное обогащение".

Комитет госдоходов проводил расследование в рамках возбужденных ранее против брата президента Армении уголовных дел "преднамеренное банкротство" и "уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей".

Ранее сообщалось, что основанная Саргсяном компания не выплатила в бюджет республики налоги на сумму около 300 млн драмов ($618 тыс.)

В частности, компания "Джи-Эл-Джи Проект Компани" во время строительства многофункционального здания в центре Еревана в период с 2013 по 2017 год выплатила в госбюджет всего 3 млн 527 тыс драмов, в то время как по результатам финансовых отчетов компания должна была выплатить около 147 млн драмов.

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Согласно сообщению, сумма не была выплачена, после чего компания преднамеренно обанкротилась. Кроме того, компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов, отметили в комитете.

"40% акций "Джи-Эл-Джи Проект Компани" принадлежат благотворительному фонду "Пюник", основателем и директором которого является Левон Азатович Саргсян. Его сын - Нарек Саргсян - является держателем 20% акций. Фонд был зарегистрирован по адресу действующей в Ереване церкви", - отметили в комитете государственных доходов.

Между тем в пятницу пресс-служба Комитета госдоходов сообщила, что в госбюджет восстановлено 800 млн драмов ($1 млн 650 тыс).

28 июня суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего первого заместителя начальника Службы госохраны, начальника охраны Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна.

Он обвиняется в незаконном обогащении.

Казарян стал первым человеком, обвиненным в Армении по этой статье. Поправки в УК республики, в результате чего появилась статья "о незаконном обогащении", были приняты в 2017 году.

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Теги: Армения, Серж Саргсян, Нарек Саркисян

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