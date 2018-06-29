Boeing разработает сверхзвуковой лайнер

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Компания Boeing объявила о планах запустить в производство сверхзвуковой пассажирский самолет, который способен развивать скорость более шести тысяч километров в час, сообщила The Independent.

Новый самолет сможет преодолеть Атлантический океан примерно за два часа, Тихий - за три. Действующий рекорд скорости перелета через Атлантику принадлежит англо-французскому самолету "Конкорд", который делал это за два часа пятьдесят две минуты. Сегодняшний лайнер, летающий с дозвуковой скоростью летит из Лондона в Нью-Йорк почти семь часов.

В Boeing надеются, что с запуском сверхзвукового самолета любой желающий сможет слетать по делам через океан и вернуться домой в течение суток. Сейчас такая роскошь доступна только военным, для которых скорость часто бывает жизненно важной.

По мнению экспертов, опытный образец поднимется в небо не раньше 2023 года. Boeing расчитывает наладить регулярные рейсы в конце 2030-х годов.