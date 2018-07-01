ПВО авиабазы Хмеймим уничтожили группу беспилотников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении группы беспилотников на удалении от авиабазы Хмеймим в Сирии.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", - сказал в воскресенье представитель российской авиабазы Хмеймим.

По его словам, пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.

Представитель российской авиабазы сообщил, что инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток.

По его словам, группа беспилотников неизвестной принадлежности была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства к северо-востоку на удалении от авиабазы Хмеймим.

"Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - сообщил российский военный.

Как ранее сообщал ведущий российский эксперт в сфере противовоздушной обороны, бывший замглавкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комплексы ближнего действия "Панцирь-С", вероятно, используются российскими военными для уничтожения беспилотников около авиабазы.