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Автобус с российскими туристами упал в овраг в Грузии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате дорожной аварии, произошедшей в воскресенье на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси-Телави (Восточная Грузия) пострадали шесть российских туристов, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, автобус марки Suzuki, в котором находились туристы, с нескольких метров упал в овраг. Повреждения разной степени тяжести получили шесть туристов из России. Бригады скорой помощи перевозят пострадавших в Телавскую больницу.

В связи с произошедшим МВД Грузии возбудило уголовное дело по первой части 276-й статьи УК Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб".

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Теги: Грузия
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