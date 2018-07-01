Пострадавшими в ДТП в Грузии оказались граждане Белоруссии, а не России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате дорожной аварии, произошедшей в воскресенье на Гомборском перевале автомобильной трассы Тбилиси-Телави (административный центр региона Кахетия в Восточной Грузии), пострадали белорусские туристы, а не российские, как об этом сообщали ранее грузинские СМИ.

"В автобусе нас было 27 человек, в том числе 25 туристов из Белоруссии", - сообщил журналистам сопровождавший туристическую группу гид грузинской компании Travel to Georgia.

По словам врачей Телавской больницы, куда были доставлено 16 пострадавших, у троих установлено сотрясение мозга, у одного оказались переломы конечностей и ему сейчас проводится операция, у остальных сравнительно незначительные травмы.

Причина аварии пока не известна. По одной из версий, на одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением, по другой - автобус вышел из строя, после чего он перевернулся.