На северо-западе Афганистана началась спецоперация против боевиков ИГ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Армейский спецназ Афганистана начал операцию по разблокированию находящихся в осаде в центре уезда Дарзаб провинции Джаузджан на северо-западе страны более 100 военных и сотрудников полиции, сообщил в понедельник местным СМИ начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин" Мухаммад Ханиф Резаи.

По его словам, в сам уездный центр был переброшен десант спецназа, военным также удалось захватить находящийся вблизи уездного центра населенный пункт Кызыл-Кишлак.

Накануне местные СМИ со ссылкой на начальника полиции уезда Дарзаб сообщили, что более 120 военных, полицейских и сотрудников безопасности заблокированы боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в центре уезда Дарзаб. По словам начальника полиции, террористы уже четвертый день штурмуют уездный центр с нескольких направлений; у защитников города заканчиваются боеприпасы и продовольствие.

Как сообщил начальник полиции информагентству Sana, на улицах города лежат убитые солдаты, положение раненных стремительно ухудшается. Несмотря на запрос о помощи, ни власти провинции, ни центральные власти страны пока никак не реагировали на ситуацию. В свою очередь начальник полиции провинции Джаузджан Абдулхафиз Хоши подтвердил журналистам, что власти провинции потеряли контроль над центром уезда Дарзаб, где до 200 военных и полицейских со вторника заблокированы боевиками.

Боевики ИГ уже второй год контролируют практически все населенные пункты граничащих с Туркменистаном уездов Дарзаб и Коштеппа за исключением уездных центров в провинции Джаузджан. С середины июня террористы начали попытки расширить свое влияние на соседнюю провинцию Фарьяб, где на стыке уезда Бильчараг (Фарьяб) периодически возобновляются боестолкновения с вооруженными группами радикального движения "Талибан" (запрещено в России). С начала недели боевики ИГИЛ также пытаются взять под свой контроль уездный центр Дарзаб.